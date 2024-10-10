В Казахстане резко выросли цены на ритуальные услуги

Согласно новому исследованию казахстанских аналитиков, ритуальные услуги в стране подорожали на 12% за год. В отдельных регионах страны стоимость похоронных услуг подскочила почти на 90%, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в Западно-Казахстанской области ритуальные услуги подорожали сразу на 87,7% за год. Рост также зафиксирован и в других областях:

в Жетысуской области – на 33,3%;

в Астане – на 30,3%;

в Мангистауской области – на 27,9%;

в Костанайской – на 25,5%;

в Карагандинской – на 25%;

в Абайской области – на 23,2%.

Примечательно, как отмечено в публикации Finprom.kz, что в Жамбылской области цены увеличились на 1,2%. Это наименьший показатель по стране.

При этом в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкенте цены остались на уровне прошлых лет.

Ритуальные услуги включают погребение, кремацию, подготовку к ним, покупку места на кладбище, а также содержание могил и мавзолеев. Стоит отметить, что в эту категорию не входят религиозные ритуалы и уход за могилами.

В марте 2024 года сообщалось, что в Казахстане изменили правила захоронения на кладбищах.