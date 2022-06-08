Изменения в Конституцию Казахстана вступили в силу

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» вступил в силу, передает Zakon.kz.

Центральная комиссия референдума РК опубликовала итоги голосования на республиканском референдуме, прошедшем 5 июня, на сайте газеты «Казахстанская правда».

В соответствии со статьями 31 и 33 Конституционного закона РК «О респуб­ликанском референдуме» и на основании представленных протоколов территориальных комиссий референдума областей, городов респуб­ликанского значения и столицы о результатах голосования Цент­ральная комиссия референдума РК сообщает:

общее число граждан РК, имеющих право участвовать в референдуме, – 11 734 642;

число граждан, принявших участие в голосовании, – 7 985 769, или 68,05%;

число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, – 6 163 516, или 77,18% принявших участие в голосовании;

число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум, – 1 490 470;

число бюллетеней, признанных недействительными, – 205 924;

в 17 областях, городах респуб­ликанского значения и столице граждане, принявшие участие в голосовании, проголосовали за положительное решение вопроса.

Референдум по вопросу «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес­публики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года», состоялся, так как в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Центральная комиссия референдума РК

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес­публики Казахстан», вынесенный на респуб­ликанский референдум 5 июня 2022 года, считается принятым, так как за положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов респуб­ликанского значения и столицы.

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С изменениями и дополнениями в Конституцию РК, поддержанными гражданами страны на референдуме 5 июня, можно ознакомиться здесь.