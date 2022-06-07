Озвучены итоги референдума в Казахстане

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге озвучил итоги республиканского референдума по внесению поправок в Конституцию, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Центральной комиссии референдума напомнил, что всего в референдуме могли принять участие более 11,7 млн казахстанцев.

На основании представленных протоколов ЦКР установлены итоги всенародного голосования. Согласно данным ЦКР, всего в голосовании на референдуме приняли участие 7 985 769 казахстанцев, или 68,05%. Граждане проголосовали следующим образом: «за» поправки – 77,18%, или 6 163 516 человек; «против» – 18,66%, или 1 490 470 человек; за оба варианта – 1,58%, или 125 859 человек; бюллетеней неустановленного образца или в которых невозможно установить волеизъявление голосующего – 2,58%, или 205 924. Нурлан Абдиров

Председатель Центральной комиссии референдума отметил, что изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

На основании статей 31, 34 Конституционного закона «О республиканском референдуме» предложенные изменения в Основной закон нашей страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами. Принятые на референдуме изменения и дополнения в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума. Нурлан Абдиров

Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров рассказал, когда и где опубликуют результаты референдума.

У нас есть официальные площадки для публикаций, две газеты – «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда». Соответствующие тексты нашего информационного сообщения будут направлены сегодня по окончании заседания. Возможно, завтра они будут публиковать, но это уже редакционная политика, диктовать им мы не будем. Мы передаем для публикации сегодня. Константин Петров

6 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу по результатам прошедшего референдума.