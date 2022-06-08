Стилист рассказала, как выбрать наряд на выпускной вечер

Казахстанский стилист, блогер, телевизионный стилист Мира Берген рассказала корреспонденту Zakon.kz, как правильно подобрать выпускнику вечерний наряд, и дала советы относительно каждой фигуры.

Эксперт моды отметила: первое, что можно посоветовать родителям, – это не паниковать, а наслаждаться процессом. Второе – выбирать наряд на выпускной вечер, исходя из заложенного бюджета, а также отталкиваясь от своих предпочтений, а не от мнения других.

Главное, чтобы красивый наряд не приносил ущерб комфорту и удобству, потому что на самом деле можно все это уместить в единое целое. Стилист Мира Берген

Кроме того, по мнению стилиста, чтобы создать красивый образ, важно тренировать насмотренность. Попросту говоря, тренировать зрение, разглядывая в журналах, в fashion-блогах и глянцевых изданиях удачные образы. Нужно подглядеть идею, чтобы потом было легче собрать гармоничный и актуальный образ на любое мероприятие и по любому случаю.

Фото: pinterest

Если девушка стройная, чтобы не сделать ее еще более хрупкой и маленькой, лучше использовать такие стилистические приемы, как принты, плотные фактуры, яркие оттенки, главное, чтобы цвет, который выбираете в портретную зону, идеально подходил к лицу. Также уместны будут воланы и воздушно-объемные фактуры в наряде.

Фото: pinterest

Если девушка, то, напротив, в выборе одежды избегаем различных воланов, акцентов в тех зонах, которые хотелось бы скрыть либо скорректировать.

Фото: pinterest

Используем легкие, струящиеся и гладкие материалы, делаем акцент на достоинствах, например: открываем и демонстрируем изящные запястья и щиколотки – этот прием, несмотря на свою простоту, может вытянуть и сделать королевами прекрасных девушек. Мира Берген

Фото: pinterest

Также специалист поделилась рекомендацией для девушек маленького роста.

Монохромные образы отлично вытягивают силуэт, в том числе обувь примерно в тон одежды, либо если ножки открыты, то обувь в тон кожи. Обязательно должна быть высокая посадка брюк и юбок. Отлично работают любые вертикальные линии: будь то классическая полоска или цветовые вертикали. Мира Берген

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Высоким девушкам, по мнению стилиста, необходима комфортная обувь на плоском ходу.

Поверьте, туфли не всегда «must have». Отличной альтернативой классическим каблукам являются лоферы или кроссовки. Спектр использования этой чудесной пары такой же, как у лодочек или кед, но значительно шире, потому как они прекрасно дружат как с кэжуал стилем, так и более нарядными вариантами. Мира Берген

Фото: pinterest

Для рослых девушек Мира Берген советует при выборе наряда ориентироваться на цветовые горизонтали и заниженную посадку брюк или юбок.

При высоком росте отлично корректируют любые, в том числе цветовые горизонтали. Отлично будет корректировать высокий рост слегка заниженная либо средняя посадка брюк и юбок. Мира Берген

Эксперт по моде также рассказала, какие модные вечерние наряды актуальны в этом сезоне. Она уточнила, что на сегодняшний день такого понятия, как «модный вечерний наряд», как такового не существует.

Мы сами решаем, что для нас стильно и модно. Все, что модно, не всегда нам подходит, и можно просто выглядеть нелепо, одевшись во все «модное» и «трендовое». Мира Берген

В связи с этим стилист рекомендовала всегда прислушиваться к себе, так как любой наряд, какой бы вы ни надели, должен работать именно на вас.

Фото: pinterest, pexels

Наряд должен вам идти, подчеркивать ваши достоинства, выглядеть уместно. Только в этом случае вы будете по-настоящему удовлетворены и чувствовать себя на высоте. Не подчиняйтесь моде, а подчиняйте ее. Создавайте свой собственный стиль. И, конечно, не забывайте об аксессуарах, почему-то многие ошибочно игнорируют этот стилистический прием, а ведь именно аксессуары создают нужное нам настроение и требуемый стиль, – отметила стилист.

Фото: pinterest

В свою очередь спикер остановилась на рекомендациях – как не ошибиться при выборе украшений к одежде.

В стилистике есть такое понятие, как соразмерность. Это касается всего. Нарушая этот тонкий баланс, можно просто выглядеть нелепо. Выбирайте украшения и аксессуары, соответствующие именно вашей внешности. Чтобы не ошибиться, выбирайте базовые и минималистичные варианты, если, конечно, хотите носить эти украшения долго и максимально универсально их использовать. Мира Берген

Фото: pinterest

Она добавила, что на сегодняшний день аксессуарная ниша – одна из самых широких, выбор огромный. Чтобы не заблудиться во всем этом разнообразии, поможет насмотренность.

Тренируйте насмотренность во всем, и, конечно же, отталкивайтесь от своих внутренних ощущений при выборе. Внутренний комфорт и стильность – это идеальный дуэт для создания своего собственного стиля, – резюмировала эксперт моды.