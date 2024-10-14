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Как подобрать джинсы по фигуре, рассказали стилисты

советы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 01:23 Фото: pixabay
Стилисты Элизабет Косич и Линдси Бернай дали советы по подбору джинсов для каждого типа фигуры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Best Life, женщинам с яркой выраженной линией талии, пышной грудью и ягодицами они порекомендовали носить джинсы с высокой посадкой и широким кроем от бедра до щиколотки. Так можно подчеркнуть изгибы тела и привлечь внимание к узкой талии, считают эксперты.

А вот обладательницам широких бедер стилисты советуют присмотреться к расклешенным вариантам. Однако женщинам, у которых узкие бедра, но широкие плечи, лучше подойдут джинсы с широкими штанинами.

"Рассмотрите изысканные, модные брюки-джинсы со складками и прорезными карманами, которые добавят достаточно объема бедрам", – пояснила Косич.

Скрыть выпирающий живот, характерный для типа фигуры "яблоко", стилисты предлагают джинсами с облегающем кроем на бедрах и с расклешенными штанинами.

"Попробуйте купить фасон с защипами, которые удлиняют. При этом ткань должна быть темной с потертостями", – добавила Косич.

Женщинам с равными объемом груди, бедер и талии специалисты порекомендовали так называемые джинсы "бойфренды". Стилисты уточнили, что нужно выбирать модели с высокой посадкой и сочетать с футболкой с широкими рукавами.

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