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Законодательство РК

Крупные штрафы будут платить блогеры и вайнеры за рекламу финпирамид

штрафы, тенге, финпирамида, блогеры Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Юрий Ли рассказал, какое наказание грозит блогерам и вайнерам за рекламу финансовых пирамид, передает корреспондент Zakon.kz.
Мера, которую мы предлагаем по 217 статье УК РК является четким законодательным ответом такому явлению, как финансовые пирамиды. И я уверен, что после введения данной статьи знаменитости, блогеры, вайнеры и прочие лидеры общественного мнения будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов. Тем более, что за это будет грозить уголовная ответственность. Депутат Мажилиса Юрий Ли

Так, по ч. 1 ст. 217 УК РК будет грозить штраф до 2000 МРП (6 126 000 тенге), общественные работы до 600 часов или же ограничение свободы до двух лет.

Ч. 4 ст. 217 УК РК – это уже квалифицирующий состав, там уголовное наказание может быть выражено от трех до семи лет лишения свободы в виде конфискации имущества. Поэтому это очень жесткая превентивная мера.Юрий Ли

Ранее на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении поправки по ужесточению ответственности за рекламу финансовых пирамид.

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Тамила Языкова
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