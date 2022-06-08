Советы юриста: нужно ли регистрировать договор о долевом участии в жилищном строительстве

Специалисты юридической клиники «Каспийский» дали разъяснение по поводу того, нужно ли регистрировать договор о долевом участии в жилищном строительстве, сообщает Zakon.kz.

Так, договор о долевом участии в жилищном строительстве подлежит учету в местном исполнительном органе.

Согласно пункту 1 статьи 11 закона «О долевом участии в жилищном строительстве», договор о долевом участии в жилищном строительстве заключается в письменной форме и считается заключенным с момента его постановки на учет в местном исполнительном органе по месту нахождения многоквартирного жилого дома. Специалисты юридической клиники Каспийский

Учет договора о долевом участии в жилищном строительстве представляет собой систематизированный, периодически пополняемый и уточняемый перечень сведений о дольщике и принадлежащей ему доле, договоре о долевом участии в жилищном строительстве.

Учет договоров ведется местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения по месту нахождения многоквартирного жилого дома по представлению уполномоченной компании.