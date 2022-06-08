Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Советы юриста: нужно ли регистрировать договор о долевом участии в жилищном строительстве

советы юриста Фото: Zakon.kz
Специалисты юридической клиники «Каспийский» дали разъяснение по поводу того, нужно ли регистрировать договор о долевом участии в жилищном строительстве, сообщает Zakon.kz.

Так, договор о долевом участии в жилищном строительстве подлежит учету в местном исполнительном органе.

Согласно пункту 1 статьи 11 закона «О долевом участии в жилищном строительстве», договор о долевом участии в жилищном строительстве заключается в письменной форме и считается заключенным с момента его постановки на учет в местном исполнительном органе по месту нахождения многоквартирного жилого дома.Специалисты юридической клиники Каспийский

Учет договора о долевом участии в жилищном строительстве представляет собой систематизированный, периодически пополняемый и уточняемый перечень сведений о дольщике и принадлежащей ему доле, договоре о долевом участии в жилищном строительстве.

Учет договоров ведется местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения по месту нахождения многоквартирного жилого дома по представлению уполномоченной компании.

Лариса Черненко
Советы юриста
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Казахстанцы могут полететь на Мальдивы бесплатно
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
Изменения в Конституцию Казахстана вступили в силу
В Казахстане официально образованы новые области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления