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Право

Типовой договор о долевом участии в жилищном строительстве изменили в Казахстане

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 11:52 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 5 декабря 2024 года внес изменения в типовую форму договора о долевом участии в жилищном строительстве, сообщает Zakon.kz.

В договор добавлена новая норма, согласно которой при изменении фактической площади жилого/нежилого помещения после ввода в эксплуатацию, сторонами в течение 30 календарных дней со дня регистрации технического паспорта, если иное не установлено договором, выплачивается разница по фактической площади.

При этом стоимость 1 квадратного метра является фиксированной и увеличению не подлежит.

Уполномоченная компания отвечает за увеличение фактической площади введенного в эксплуатацию жилья по отношению к предусмотренной в Договоре более чем на 1,5%.

Сумма возмещения дольщиком стоимости дополнительной площади в таком случае не может превышать стоимости 1,5% площади.

Ранее в договоре предусматривалось, что уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, выразившиеся в уменьшении либо увеличении площади доли. При этом отступлением не является уменьшение/увеличение площади доли на менее чем 3%.

Как пояснили в министерстве, изменения направлены на недопущение ситуаций, при которых дольщикам необходимо совершать переплаты за уменьшение/увеличение площадей.

Приказ вводится в действие с 21 декабря 2024 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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