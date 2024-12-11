Типовой договор о долевом участии в жилищном строительстве изменили в Казахстане

Министр промышленности и строительства приказом от 5 декабря 2024 года внес изменения в типовую форму договора о долевом участии в жилищном строительстве, сообщает Zakon.kz.

В договор добавлена новая норма, согласно которой при изменении фактической площади жилого/нежилого помещения после ввода в эксплуатацию, сторонами в течение 30 календарных дней со дня регистрации технического паспорта, если иное не установлено договором, выплачивается разница по фактической площади.

При этом стоимость 1 квадратного метра является фиксированной и увеличению не подлежит.

Уполномоченная компания отвечает за увеличение фактической площади введенного в эксплуатацию жилья по отношению к предусмотренной в Договоре более чем на 1,5%.

Сумма возмещения дольщиком стоимости дополнительной площади в таком случае не может превышать стоимости 1,5% площади.

Ранее в договоре предусматривалось, что уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, выразившиеся в уменьшении либо увеличении площади доли. При этом отступлением не является уменьшение/увеличение площади доли на менее чем 3%.

Как пояснили в министерстве, изменения направлены на недопущение ситуаций, при которых дольщикам необходимо совершать переплаты за уменьшение/увеличение площадей.

Приказ вводится в действие с 21 декабря 2024 года.