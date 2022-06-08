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В Алматы ограничат движение на одном из участков улицы Шагабутдинова

ограничение движения Фото: pxhere
С 10 по 20 июня в Алмалинском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Шагабутдинова от улицы Курмангазы до улицы Шевченко, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения связаны с заменой трубопровода, пролегающего под проезжей частью.

В период проведения работ подача горячего водоснабжения жителям будет сохранена. ТОО «Алматинские тепловые сети»

Анастасия Стативкина
Алматы
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