В Алматы ограничат движение на одном из участков улицы Шагабутдинова
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С 10 по 20 июня в Алмалинском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Шагабутдинова от улицы Курмангазы до улицы Шевченко, сообщает Zakon.kz.
Временные ограничения связаны с заменой трубопровода, пролегающего под проезжей частью.
В период проведения работ подача горячего водоснабжения жителям будет сохранена. ТОО «Алматинские тепловые сети»
В Алматы закроют проезд по нескольким улицам
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