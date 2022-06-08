Требовал 30 млн тенге: в Атырау вынесен приговор офицеру Антикора

Сотрудника Департамента Агентства по противодействию коррупции РК по Атырауской области приговорили к семи годам лишения свободы за взятку, передает Zakon.kz.

Уголовное дело рассмотрено Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области. Офицер Антикора был признан виновным по ст. 24 ч. 3, ст. 190 ч. 4 п. 2, ст. 28 ч. 4, ст. 367 ч. 3 п. 2 УК РК.

Суд признал отягчающим обстоятельством нарушение им принятой присяги. Смягчающим обстоятельством суд признал его возраст и семейное положение. Приговором суда подсудимому назначено семь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также подсудимый лишен специального квалификационного класса пятой категории. Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

Что установлено судом

По данным следствия, в апреле 2021 года подсудимому стало известно, что в отношении председателя правления ТОО «П» сотрудниками Департамента Агентства по противодействию коррупции РК по Атырауской области ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

26 июня 2021 года М., встретившись с потерпевшим Б., сообщил, что может поспособствовать прекращению проверки в его отношении, а также положительному решению в его пользу через руководство департамента и агентства, для чего потребовал 30 млн тенге. 30 июня подсудимый М. с потерпевшим договорились на 21 млн тенге. Эти деньги подсудимый М. попросил своего знакомого забрать из квартиры Б., что он и сделал. Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области

При передаче денег свидетель был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.

Новость по теме Офицера Антикора задержали по подозрению в получении 21 млн тенге

Напомним, о задержании сотрудника оперативного управления Антикора по подозрению в получении взятки в размере 21 млн тенге стало известно летом 2021 года. Офицер был задержан специально прибывшими в Атырау из Нур-Султана сотрудниками Антикоррупционной службы.