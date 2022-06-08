Требовал 30 млн тенге: в Атырау вынесен приговор офицеру Антикора
Уголовное дело рассмотрено Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области. Офицер Антикора был признан виновным по ст. 24 ч. 3, ст. 190 ч. 4 п. 2, ст. 28 ч. 4, ст. 367 ч. 3 п. 2 УК РК.
Суд признал отягчающим обстоятельством нарушение им принятой присяги. Смягчающим обстоятельством суд признал его возраст и семейное положение. Приговором суда подсудимому назначено семь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также подсудимый лишен специального квалификационного класса пятой категории.Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области
Приговор суда не вступил в законную силу.
Что установлено судом
По данным следствия, в апреле 2021 года подсудимому стало известно, что в отношении председателя правления ТОО «П» сотрудниками Департамента Агентства по противодействию коррупции РК по Атырауской области ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
26 июня 2021 года М., встретившись с потерпевшим Б., сообщил, что может поспособствовать прекращению проверки в его отношении, а также положительному решению в его пользу через руководство департамента и агентства, для чего потребовал 30 млн тенге. 30 июня подсудимый М. с потерпевшим договорились на 21 млн тенге. Эти деньги подсудимый М. попросил своего знакомого забрать из квартиры Б., что он и сделал.Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области
При передаче денег свидетель был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.
Напомним, о задержании сотрудника оперативного управления Антикора по подозрению в получении взятки в размере 21 млн тенге стало известно летом 2021 года. Офицер был задержан специально прибывшими в Атырау из Нур-Султана сотрудниками Антикоррупционной службы.