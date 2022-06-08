Теннисист Ник Кирьос высказался о дуэте с Александром Бубликом

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился своими впечатлениями от игры с казахстанцем Александром Бубликом в парном разряде на травяном турнире немецкого Штутгарта, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-австралийский дуэт успешно стартовал на турнире категории ATP-250, обыграв мексиканца Ханса Хача Вердуго и австрийца Филиппа Освальда, — 6:2, 6:4.

Ник Кирьос, который является чемпионом AusOpen-2022 в парном разряде, стартовый матч на траве сыграл в кроссовках для грунтового покрытия, так как часть его груза с опозданием прибыла в Штутгарт, передает Eurosport.de.

Когда я наблюдаю за Алексом, то вижу частичку себя. То, как он играет, как ведет себя, передвигается – я нахожу в этом себя. Он очень талантлив и знает об этом. Очень опасно, когда игрок осознает, что обладает большим талантом. Меня это забавляет. Всегда хотел узнать, каково это – играть с кем-то вроде меня. Кроме того, он плохой слушатель. Он не слушает, что я говорю. Это так забавно. Теннисист Ник Кирьос

8 июня пара Кирьос — Бублик сыграет за выход в четвертьфинал немецкого турнира с Фабрисом Мартеном (Франция) и Андреасом Маисом (Германия).

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