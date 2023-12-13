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Ник Кирьос: Если честно, я уже не хочу играть в теннис. Это крысиные бега

Ник Кирьос заявил, что больше не хочет играть в теннис Фото: atp
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что больше не хочет играть в теннис, сообщает Zakon.kz.

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28-летний теннисист признался, что всегда хотел завести семью и жить без боли.

"Если бы все зависело от меня… Если честно, я уже не хочу играть в теннис. Но я почти что обязан. Я еще столько всего могу дать. Но я выдохся, я устал, перенес уже три операции. А мне всего 28. Я всегда хотел завести семью и жить без боли. А сейчас я встаю, и мне больно ходить. И даже если я выиграю Уимблдон, все будут говорить: "А теперь сделай это снова". Это крысиные бега. А когда уже хватит? Я очень доволен своей жизнью, в ней более чем достаточно поводов для радости", – приводит слова Кирьоса The Tennis Letter.

В 2023 году Кирьос сыграл только один матч – на турнире в Штутгарте (Германия), в котором потерпел поражение. Австралиец уступил китайцу У Ибину со счетом 5:7, 3:6. Большую часть сезона спортсмен пропустил из-за травм: сначала из-за кисты в колене, затем из-за травмы запястья. Из-за травмы спортсмен пропустит и Открытый чемпионат Австралии в 2024 году.

Ранее Ник Кирьос прокомментировал график теннисистов. 

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