Эксперт рассказал, как питаться правильно и не голодать

Есть мнение, что питаться правильно — дорого. Это действительно так, но при желании можно найти баланс и уложиться в прожиточный минимум, передает Zakon.kz.

Член Американской Ассоциации Здравоохранения, профессор, президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман рассказал, что несколько лет назад совместно с коллегами разработал продуктовую корзину, которая позволяет человеку питаться правильно. Однако по стоимости она превышает величину прожиточного минимума.

К слову, величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составляет 36 018 тенге.

Мы максимально включили в корзину здоровые продукты, допустим, цельнозерновой хлеб, фрукты, овощи и те продукты, которые насыщены клетчаткой, где мало переработанных продуктов. Там порядка 70 наименований. Оказалось, что такая правильная продуктовая корзина недешевая. Но это тот путь, который позволит вырабатывать хорошие привычки. Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман

Правильная продуктовая корзина рассчитывалась на основе базы данных.

Конечно, фрукты и овощи сейчас недешевые, но многие эксперты считают: если правильно выстроить задачи и поставить конкретные цели, то правильно питаться можно не так дорого. Алмаз Шарманов

Профессор отметил, что основные принципы правильного питания (употребление большого количества овощей, фруктов, содержащих клетчатку, избегание переработанных продуктов) включают в себя не только диету, но и необходимость вести активный образ жизни (больше двигаться, по возможности заниматься физкультурой хотя бы дома).

Я завтракаю, обедаю и ужинаю полноценно. Но, в любом случае, нужно соблюдать определенный баланс, чтобы употреблять здоровую пищу. Лично я иногда могу «согрешить» – съесть шашлык и жареные блюда, но ко всему нужно подходить с умом. Если вы знаете основные принципы и нормально их придерживаетесь, то ничего страшного нет. И, конечно же, все это индивидуально. Алмаз Шарман

Также можно рассчитывать индекс здоровья меню, которое употребляет человек. Он основывается на анализе каждого блюда на предмет наличия полезных и вредных веществ. Вещества, которые сопряжены с факторами риска, — это соль, сахар, насыщенные жиры, высокая степень переработки продукта.

На своем примере Алмаз Шарман показал, что индекс здоровья его завтрака составляет 3,5 из 5.

Есть позитивные факторы – фрукты, овощи, клетчатка, бобовые, есть негативные – соль, сахар, насыщенные жиры, калории, степень переработки. Когда все интегрировали, алгоритм выдал мне индекс 3,5 из 5. Это не очень хороший показатель, потому что люблю сметану, яичницу, а в творог добавляю варенье, где есть сахар. Но компенсирую это повышенным потреблением фруктов и овощей, но самое главное, очень много хожу. Это компенсирует то, что ем в течение дня. Алмаз Шарман