Рамазан-2024: как правильно питаться во время оразы

С 11 марта 2024 года начался священный месяц Рамазан, который продлится до 9 апреля включительно. В связи с этим врачи рассказали, как правильно питаться во время поста (оразы), чтобы не навредить здоровью, сообщает Zakon.kz.

О том, каким должно быть питание и от каких продуктов следует отказаться постящимся на этот период, рассказали в Управлении общественного здравоохранения Астаны.

"Пост не следует соблюдать в ущерб здоровью. Пост – физический и духовный опыт, требующий большой подготовки. Если вы физически не здоровы или не уверены в своем состоянии здоровья, желательно проконсультироваться с врачами: обсудите свои заболевания и исследуйте возможные альтернативы лечения, которые может предложить доктор", – отмечается в сообщении.

Физиологически организм вступает в состояние голода примерно через восемь часов после последнего приема пищи, то есть после завершения всасывания питательных веществ в кишечнике. В нормальных условиях глюкоза, хранящаяся в печени и мышцах в виде гликогена, является основным источником энергии для организма.

Во время голодания запасы глюкозы расходуются быстро, а следующим источником энергии является жир. Только при длительном голодании (до нескольких недель) организм получает энергию от белков.

Поскольку пост Рамазана продолжается только с рассвета до заката, есть большие возможности для обеспечения энергетическим запасом в предрассветные часы и после захода солнца.

Это обеспечивает постепенный переход от потребления глюкозы к жиру и предотвращает расход мышечного белка. Использование жира для пополнения энергии тела способствует снижению веса, сохраняя мышцы, и, в конечном итоге, снижает уровень холестерина. Кроме того, это приводит к контролю диабета и снижению артериального давления. Также происходит процесс детоксикации, поскольку токсины жиров организма растворяются и выводятся. После нескольких дней поста повышается уровень эндорфинов, что улучшает концентрацию внимания и общее психическое состояние.

Для поддержания жизнеспособности важно сбалансированное питание с необходимыми питательными веществами, солью и достаточным количеством воды.

Питание в священный месяц Рамазан должно быть умеренным и максимально простым. Учитывая долгие часы голодания, следует употреблять не быстро, а медленно усваиваемые продукты, в том числе и те, которые содержат клетчатку. Энергии от медленно усваиваемых продуктов хватает на восемь часов, тогда как энергия быстро усваиваемых продуктов – на 3-4 часа.

Медленно усваиваемые пищевые продукты – продукты, содержащие сложные углеводы:

зерна и семена – ячмень, пшеница, овес, просо, манка, бобы, чечевица, непросеянная мука, нешлифованный рис и так далее.

Быстро усваиваемые продукты – продукты, содержащие свободные, очищенные углеводы:

сахар, сеяная мука, например, мука высшего сорта.

Продукты, содержащие клетчатку:

отруби, цельномолотое пшеничное зерно, семена и зерна, овощи (зеленые бобы, горох, кабачки), маис, шпинат, листья красной свеклы, богатые железом, фрукты с кожурой, миндаль, высушенные фрукты – абрикосы, инжир, сливы и так далее.

Потребляемая пища должна содержать продукты из каждой пищевой группы:

фруктов, овощей, мяса/курицы/рыбы, хлеба/злаков и молочных продуктов.

Важно исключить:

жареную, жирную пищу и продукты, содержащие много сахара.

Следует избегать:

переедания – переедание, особенно после долгих часов голодания, может нанести тяжелый вред организму;

чрезмерного употребления чая – чай обладает мочегонными свойствами, выводя при этом ценные минеральные соли, которые понадобятся организму в течение дня;

курения – курение наносит вред здоровью, от него следует отказаться полностью.

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