Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Рамазан-2024: как правильно питаться во время оразы

Рамазан-2024: как правильно питаться во время оразы, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 17:45 Фото: unsplash
С 11 марта 2024 года начался священный месяц Рамазан, который продлится до 9 апреля включительно. В связи с этим врачи рассказали, как правильно питаться во время поста (оразы), чтобы не навредить здоровью, сообщает Zakon.kz.

О том, каким должно быть питание и от каких продуктов следует отказаться постящимся на этот период, рассказали в Управлении общественного здравоохранения Астаны.

"Пост не следует соблюдать в ущерб здоровью. Пост – физический и духовный опыт, требующий большой подготовки. Если вы физически не здоровы или не уверены в своем состоянии здоровья, желательно проконсультироваться с врачами: обсудите свои заболевания и исследуйте возможные альтернативы лечения, которые может предложить доктор", – отмечается в сообщении.

Физиологически организм вступает в состояние голода примерно через восемь часов после последнего приема пищи, то есть после завершения всасывания питательных веществ в кишечнике. В нормальных условиях глюкоза, хранящаяся в печени и мышцах в виде гликогена, является основным источником энергии для организма.

Во время голодания запасы глюкозы расходуются быстро, а следующим источником энергии является жир. Только при длительном голодании (до нескольких недель) организм получает энергию от белков.

Поскольку пост Рамазана продолжается только с рассвета до заката, есть большие возможности для обеспечения энергетическим запасом в предрассветные часы и после захода солнца.

Это обеспечивает постепенный переход от потребления глюкозы к жиру и предотвращает расход мышечного белка. Использование жира для пополнения энергии тела способствует снижению веса, сохраняя мышцы, и, в конечном итоге, снижает уровень холестерина. Кроме того, это приводит к контролю диабета и снижению артериального давления. Также происходит процесс детоксикации, поскольку токсины жиров организма растворяются и выводятся. После нескольких дней поста повышается уровень эндорфинов, что улучшает концентрацию внимания и общее психическое состояние.

Для поддержания жизнеспособности важно сбалансированное питание с необходимыми питательными веществами, солью и достаточным количеством воды.

Питание в священный месяц Рамазан должно быть умеренным и максимально простым. Учитывая долгие часы голодания, следует употреблять не быстро, а медленно усваиваемые продукты, в том числе и те, которые содержат клетчатку. Энергии от медленно усваиваемых продуктов хватает на восемь часов, тогда как энергия быстро усваиваемых продуктов – на 3-4 часа.

Медленно усваиваемые пищевые продукты – продукты, содержащие сложные углеводы:

  • зерна и семена – ячмень, пшеница, овес, просо, манка, бобы, чечевица, непросеянная мука, нешлифованный рис и так далее.

Быстро усваиваемые продукты – продукты, содержащие свободные, очищенные углеводы:

  • сахар, сеяная мука, например, мука высшего сорта.

Продукты, содержащие клетчатку:

  • отруби, цельномолотое пшеничное зерно, семена и зерна, овощи (зеленые бобы, горох, кабачки), маис, шпинат, листья красной свеклы, богатые железом, фрукты с кожурой, миндаль, высушенные фрукты – абрикосы, инжир, сливы и так далее.

Потребляемая пища должна содержать продукты из каждой пищевой группы:

  • фруктов, овощей, мяса/курицы/рыбы, хлеба/злаков и молочных продуктов.

Важно исключить:

  • жареную, жирную пищу и продукты, содержащие много сахара.

Следует избегать:

  • переедания – переедание, особенно после долгих часов голодания, может нанести тяжелый вред организму;
  • чрезмерного употребления чая – чай обладает мочегонными свойствами, выводя при этом ценные минеральные соли, которые понадобятся организму в течение дня;
  • курения – курение наносит вред здоровью, от него следует отказаться полностью.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 17:45
В Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год
, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 17:45

Начало священного месяца Рамазан в 2024 году пришлось на 11 марта, а священная ночь Предопределения – в ночь на 6 апреля и праздник Ораза айт – на 10 апреля. Фитр-садака в этом году утвердили в размере 640 тенге из расчета средней цены 2 кг муки по стране.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 17:45
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 17:45

Как правильно держать оразу, что следует делать и что нельзя во время поста, рассказал наиб имама Центральной мечети Алматы Тимур Алиев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 17:45
Рамазан-2024: ответы на часто задаваемые вопросы касательно поста
, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 17:45

В 2023 году священный месяц Рамазан начался 23 марта, а размер фитр-садака был установлен в размере 535 тенге.

Читайте также

Центральный рынок в Талдыкоргане, стихийная торговля
Судьбу центрального рынка в Талдыкоргане решит народ
Защита Бишимбаева, переквалифицировать, суд
Защита Бишимбаева просит переквалифицировать его действия и вернуть дело прокурорам
Полицейский заполняет документы
Принципы настоящего офицера: Как патрульный из Житикары спасает жизни людей
Динара Халдарова
Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
Оскар-2024, Джон Сина вышел голым на сцену
"Оскар-2024": Джон Сина вышел голым на сцену
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: