Более 80% дел по январским событиям завершены – глава МВД

В кулуарах Мажилиса министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов рассказал, на какой стадии находится расследование дел по январским событиям по линии МВД, передает корреспондент Zakon.kz.

У нас практически 80% уголовных дел (по январских событиям. – Прим. ред.) уже завершены. Наши же сотрудники дают интервью, более 300 уголовных дел на 500 лиц завершены, 360 уже осуждены судом. Те дела, которые у нас: они расследуются, приняты окончательные процессуальные решения. К лишению свободы приговорены только 23 человека. Остальные, есть, которые приостановлены, нераскрытые уголовные дела. В рамках расследования есть потерпевшие, пострадавшие, все заявления приняты, зарегистрированы в ЕРДР. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

При этом он отметил, что по задержанным 12-ти несовершеннолетним дела направлены в суд, они привлечены к ограничению свободы, но не находятся под стражей.

Вместе с тем глава МВД воздержался от комментариев по поводу задержанных экс-начальников правоохранительных органов, в отношении которых сегодня идет расследование. В частности, экс-начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.

Новость по теме Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях

Ахметжанов заметил, что он лично не был знаком с Кудебаевым, а подобные уголовные дела находятся в ведении специальных прокуроров, поэтому он комментировать не может из-за незнания тонкостей. Министр добавил, что степень вины каждого из подозреваемых определит следствие. Ранее сообщалось, что Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях.

Также Ахметжанов добавил, что продолжается работа по поиску похищенных вещей и оружия.