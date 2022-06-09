Казахстанцы уходят в тень при онлайн-обращении к врачу – опрос

После карантина доля пациентов, попавших в так называемую онлайн-«серую» зону, резко увеличилась. Это те пациенты, которые предпочитают походу к врачу устные или дистанционные неофициальные консультации у знакомых специалистов, передает Zakon.kz.

Данными опроса поделилась председатель правления ТОО «ЦИТ «ДАМУ» – разработчика приложения Damumed Наталья Киль.

В ходе опроса 7414 пациентов выяснилось, что 44% из них очень часто консультируются у «знакомых» врачей по телефону и месенджерам, но редко пользуются возможностью онлайн-приемов у врачей (всего 10%).

Выяснилось, что потребностью в дистанционных услугах участковых врачей есть у 40% пациентов, узких специалистов – у 30% опрошенных. В то же время, часто пользуются услугами онлайн-приемов 10% опрошенных, редко – 29%. Наталья Киль

Ответный опрос врачей показал, что по 31% опрошенных проводят консультации «знакомых» через месенджеры и звонки часто и ежедневно. Только 18% опрошенных медиков не дают таких неофициальных консультаций

Эксперт делает вывод, что казахстанцы, если не идут на прием к врачу офлайн, то чаще обращаются к докторам неофициально, либо пытаются найти какие-то советы по лечению в интернете самостоятельно.