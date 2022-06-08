В Усть-Каменогорске эвакуировали людей из аэропорта
Фото: aeroport.kz
В Усть-Каменогорске эвакуировали людей из аэропорта и здания на улице Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В 11:06 поступило сообщение о том, что в здании, расположенном по ул. Казахстан 59 г, заложено взрывное устройство. На место выехали экстренные службы для проведения проверки.
Посетители и персонал в целях безопасности были эвакуированы, проведено обследование, по результатам которого поступившая информация своего подтверждения не нашла. Пресс-служба ДП ВКО
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК.
В этот же день в 15:32 на канал «102» поступило сообщение о том, что в аэропорту города при сканировании багажа был обнаружен подозрительный предмет.
В настоящее время на месте работают экстренные службы, проводится проверка поступившего сигнала. Посетители и персонал эвакуированы. Пресс-служба ДП ВКО
Работа аэропорта будет возобновлена после соответствующей проверки.
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