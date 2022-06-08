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В Усть-Каменогорске эвакуировали людей из аэропорта

аэропорт Усть-Каменогорска Фото: aeroport.kz
В Усть-Каменогорске эвакуировали людей из аэропорта и здания на улице Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В 11:06 поступило сообщение о том, что в здании, расположенном по ул. Казахстан 59 г, заложено взрывное устройство. На место выехали экстренные службы для проведения проверки.

Посетители и персонал в целях безопасности были эвакуированы, проведено обследование, по результатам которого поступившая информация своего подтверждения не нашла. Пресс-служба ДП ВКО

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК.

В этот же день в 15:32 на канал «102» поступило сообщение о том, что в аэропорту города при сканировании багажа был обнаружен подозрительный предмет.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, проводится проверка поступившего сигнала. Посетители и персонал эвакуированы. Пресс-служба ДП ВКО

Работа аэропорта будет возобновлена после соответствующей проверки.

Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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