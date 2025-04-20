68 человек эвакуировали из общежития в Усть-Каменогорске из-за пожара

20 апреля 2025 года в Усть-Каменогорске по улице Тимирязева произошел пожар в 4-х этажном здании общежития, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, горела мебель на площади 5 кв. метров на первом этаже.

Пожарные оперативно справились с загоранием.

Из-за густого дыма, с верхних этажей в целях безопасности спасатели провели эвакуацию 68 жителей, из них 19 детей.

Врачи Центра медицины катастроф осмотрели граждан и оказали необходимую первую помощь, отчитались в ведомстве.

19 апреля в Семее из огня спасли женщину. Пока ей оказывали врачебную помощь, в ее доме спасателям удалось остановить распространение пожара.