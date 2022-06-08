Диетолог рассказала, как выбрать полезное мороженое

Выбрать полезное мороженое несложно, говорят диетологи. Главное – обратить внимание на цену, состав, калорийность и внешний вид продукта, передает Zakon.kz.

Самое первое – это цена. Дешевое мороженое априори не может быть качественным. Поскольку себестоимость того же молока достаточно высокая, тем более сливочное масло. Обращаем внимание на более дорогое мороженое. Диетолог Елена Соломатина

Далее, по словам диетолога, стоит смотреть состав и калорийность, пишет Ura.ru.

Состав должен быть максимально натуральный. Лучше отказаться от покупки мороженого, если в нем присутствуют пальмовое масло, неизвестные красители и ароматизаторы. Калорийность тоже должна быть как можно меньше. Вафельный стаканчик вовсе лучше не есть. Как правило, это трансжиры. Елена Соломатина

Также эксперт отметила, что важно смотреть на внешний вид мороженого.

Обязательно нужно смотреть на форму мороженого. Если мы видим, что мороженое мягкое, или если оно помялось, значит, оно оттаяло. В подтаявшем мороженом могут развиться бактерии, которые впоследствии, даже при повторной заморозке, попадут в желудок. Елена Соломатина

К слову, куда полезнее мороженое-сорбет на основе натурального сока и пюре фруктов и ягод. Его легко сделать в домашних условиях. Однако нужно знать меру, ведь даже в натуральном продукте может быть много сахара.

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