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Работа аэропорта в Усть-Каменогорске возобновлена

аэропорт Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске работа аэропорта возобновлена в штатном режиме. По результатам проверки опасных предметов не обнаружено, сообщает Zakon.kz.
8 июня в 15:34 поступило сообщение, что в аэропорту Усть-Каменогорска при прохождения досмотра на рейс сообщением Усть-Каменогорск – Нур-Султан в дорожной сумке пассажира обнаружен предмет, похожий на гранату. Пресс-служба ДП на транспорте

При получении данной информации были оповещены службы оперативного реагирования.

В ходе осмотра установлено, что предмет является сувенирной зажигалкой пластмассового происхождения. Других опасных и запрещенных веществ не обнаружено. Пресс-служба ДП на транспорте

В 16:45 аэропорт начал работу в штатном режиме.

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Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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