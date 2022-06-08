Работа аэропорта в Усть-Каменогорске возобновлена
Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске работа аэропорта возобновлена в штатном режиме. По результатам проверки опасных предметов не обнаружено, сообщает Zakon.kz.
8 июня в 15:34 поступило сообщение, что в аэропорту Усть-Каменогорска при прохождения досмотра на рейс сообщением Усть-Каменогорск – Нур-Султан в дорожной сумке пассажира обнаружен предмет, похожий на гранату. Пресс-служба ДП на транспорте
При получении данной информации были оповещены службы оперативного реагирования.
В ходе осмотра установлено, что предмет является сувенирной зажигалкой пластмассового происхождения. Других опасных и запрещенных веществ не обнаружено. Пресс-служба ДП на транспорте
В 16:45 аэропорт начал работу в штатном режиме.
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