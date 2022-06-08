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У алматинского «Кайрата» новый главный тренер

Футбол Наставник Кайрата Фото: Instagram/kekerks1979
Новым главным тренером алматинского коллектива стал Кирилл Кекер, один из тренеров Академии ФК «Кайрат», который ранее уже имел опыт работы с главной командой, сообщает Zakon.kz

В 2017 году подопечные Кекера завоевали золотые медали первенства РК среди команд 2002 года рождения, играя с соперниками на год старше. Его футболисты стали победителями турнира памяти Нурлана Каппарова, завоевали серебряные медали на международном турнире в Валенсии, а также удостоились Кубка на турнире имени Сергея Квочкина.

С 2019 по 2020 год Кирилл Кекер был помощником главного тренера в основной команде «желто-черных» и завоевал золотые медали чемпионата. Cезон-2021 он начал в статусе главного тренера «Кайрат-Жастар», а в июне того же года был назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Кайрат».

Футбол Кайрат Тренер

Фото: Instagram/kekerks1979

В январе 2022 года Кекер назначен главным тренером ФК «Кайрат-Москва». Благодаря его работе «москвичи» занимают 5-е место в турнирной таблице ФНЛ-2 за один тур до завершения чемпионата.

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Куандык Шынасилов
Алматы
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