Официально: футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе главного тренера

Футбольный клуб "Кайрат" сегодня, 29 апреля 2024 года, сделал официальное заявление, касающееся главного тренера Кирилла Кекера, сообщает Zakon.kz.

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ФК "Кайрат" объявил об уходе Кирилла Кекера с поста главного тренера основной команды.

"44-летний специалист самостоятельно принял решение подать в отставку. Отметим, что Кирилл Сергеевич продолжит работать в системе ФК "Кайрат", – говорится в официальном заявлении ФК "Кайрат", опубликованном в Instagram.

Кирилл Кекер возглавлял основную команду с июня 2022 года. Под его руководством "желто-черные" сыграли 60 матчей, в которых одержали 29 побед, 15 матчей сыграли вничью и 16 раз уступили оппонентам. За этот период 13 воспитанников академии ФК "Кайрат" дебютировали за основную команду.

"Большая "желто-черная" семья от всей души благодарит Кирилла Сергеевича за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов в профессиональной деятельности!... Спасибо за все, Кирилл Сергеевич!" ФК "Кайрат"

К предстоящему матчу с "Атырау", который состоится 4 мая, ФК "Кайрат" будет готовить Рафаэль Уразбахтин, ранее возглавлявший "Кайрат-Жастар".

20 апреля 2024 года на Центральном стадионе Алматы прошел центральный матч пятого тура чемпионата QFL-2024, где лидер турнирной таблицы ФК "Кайрат" проиграл одному из главных фаворитов нынешнего сезона "Актобе" со счетом 1:3. Подробности здесь.