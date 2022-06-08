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Россиянка более пяти лет получала пенсию в Казахстане

Пенсионерка Фото: pixabay
В начале июня сотрудники миграционной полиции выявили очередной факт двойного гражданства. Установить нарушительницу удалось при проведении сверки с Государственным центром по выплате пенсий, передает Zakon.kz.

Как выяснили стражи порядка, 64-летняя женщина уже 17 лет является гражданкой соседней страны, однако проживает в Казахстане. На протяжении пяти лет она получала и российскую, и казахстанскую пенсию.

За использование казахстанских документов привлечена к административной ответственности по статье 496 КоАП РК в виде штрафа в сумме 100 МРП (153 150 тенге). В настоящее время казахстанские документы изъяты, зарегистрирована утрата гражданства и рассматривается вопрос о возвращении незаконно полученных денежных средств. Первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов

Всего с начала года на территории ВКО правоохранители выявили уже более 35 лиц с двойным гражданством.

Ирина Мишура
Восточно-Казахстанская область
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