Мать и дочь с двойным гражданством задержала полиция в ВКО
В начале декабря 2024 года они получили гражданство иностранного государства, но не уведомили об этом миграционную службу Казахстана в установленный срок.
Нарушение выявили, когда спустя два месяца они самостоятельно обратились в ЦОН для снятия пенсионных накоплений. Суд признал их виновными в нарушении законодательства Казахстана о гражданстве.
Теперь мать заплатит штраф в размере 200 МРП (612 600 тенге), а ее дочь подвергнут административному выдворению за пределы страны.
Как говорят полицейские, только за январь 2025 года в регионе выявили семь граждан, имеющих двойное гражданство. Правоохранительные органы напоминают, что граждане, получившие паспорт другой страны, обязаны в течение 30 дней уведомить об этом миграционную службу и сдать документы, удостоверяющие их прежнее гражданство.
Ранее стало известно, что убийца продавца в Сарани оказался лицом без гражданства.