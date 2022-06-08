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Мужчина втерся в доверие к кассиру и ограбил ломбард в Актау

Суд Фото: Zakon.kz
Общаясь с девушкой-кассиром, злоумышленник выяснил время открытия и закрытия ломбарда, а также другие детали его работы, передает Zakon.kz.

Как пишет Лада, ограбление произошло утром 1 марта.

Преступник открыл наружную дверь, отключив сигнализацию. Далее он проник в служебное помещение и толкнул кассира, сбив ее с ног. Угрожая потерпевшей, он вскрыл сейф в складском помещении.

Грабитель вынес из ломбарда 109 ювелирных изделий общей стоимостью 5 336 800 тенге и 1 229 002 тенге наличными. Ломбарду был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере – 6 565 802 тенге.

Приговором суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ирина Мишура
Актау Мангистауская область
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