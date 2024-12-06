Ломбард ограбили в Караганде

В Караганде молодой человек открыто украл золотое изделие в ломбарде, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Карагандинской области, по подозрению в грабеже задержан 19-летний молодой человек.

"Злоумышленник в одном из ломбардов Караганды попросил менеджера показать золотую печатку, пояснив, что хочет приобрести ее. Примерив ювелирное изделие, он выбежал из ломбарда и скрылся. Сумма ущерба составила 75 тысяч тенге", – рассказали в полиции.

Его оперативно задержали. Парень дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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