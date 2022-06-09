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Утечка аммиака в Алматы – есть пострадавшие

ЧП на заводе по производству мороженного Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло крупное техногенное ЧП. На заводе по производству мороженого произошла утечка аммиака, сообщает Zakon.kz.

На смене в момент аварии были 60 человек. Четверых экстренно госпитализировали, передает КТК.

В экстренном порядке осмотрены врачом-терапевтом, реаниматологом и токсикологом. Из пятерых пациентов четверо госпитализированы под тяжестью состояния: отравление головного мозга, потом дыхательные пути, поражение пойдет. Потом, знаете, дыхание, уже головной мозг. И подключается сердцебиение, пульс, давление – все снижается уже. Зав. приемным отделением БСНП города Алматы Бауыржан Омаров

Сотрудники срочно покинули помещение. Но скоро шестеро из них пожаловались на плохое самочувствие. Двое от госпитализации отказались. Остальные поступили в больницу с головокружением, тошнотой и слабостью. Трое сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

После аварии партию мороженного сдали на экспертизу. Полиция начала расследование. Внутреннее расследование начала и администрация предприятия. За нарушение правил охраны труда виновникам может грозить штраф.

Наше предприятие является опасным объектом, потому что у нас в производстве используется аммиак для производства холода. Непосредственно в этом фризере, где произошла утечка, там в период работы до 10 литров аммиака находится. Где-то утечка была пол-литра аммиака. Материальная помощь будет оказана всем сотрудникам, которые пострадали. Генеральный директор ТОО «Шин-Лайн» Владимир Пак
Константин Вноровский
Алматы
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