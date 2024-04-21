В Таиланде возле популярного курорта произошла утечка аммиака

18 апреля около Паттайи на фабрике по производству льда произошла утечка аммиака, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы услышали взрыв, за которым последовали клубы дыма. Те, кто находился рядом, почувствовали раздражение глаз и носа. Некоторые люди потеряли сознание. Об этом пишет Bangkok Post.

Пострадали около 100 человек. Рабочих завода и жителей района немедленно эвакуировали. Чтобы нейтрализовать утечку газа, местные пожарные перекрыли клапаны с аммиаком и распылили воду.

Представители органов здравоохранения предупредили, что нельзя употреблять пищу и напитки, которые подверглись воздействию аммиака. Тем, кто находится в домах вблизи эпицентра, посоветовали не открывать окна и не выходить на улицу.

На днях президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране общенациональный режим ЧС на два месяца в связи с кризисом в энергетической системе.