Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Таиланде возле популярного курорта произошла утечка аммиака

Тайланд, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 08:50 Фото: pixabay
18 апреля около Паттайи на фабрике по производству льда произошла утечка аммиака, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы услышали взрыв, за которым последовали клубы дыма. Те, кто находился рядом, почувствовали раздражение глаз и носа. Некоторые люди потеряли сознание. Об этом пишет Bangkok Post.

Пострадали около 100 человек. Рабочих завода и жителей района немедленно эвакуировали. Чтобы нейтрализовать утечку газа, местные пожарные перекрыли клапаны с аммиаком и распылили воду.

Представители органов здравоохранения предупредили, что нельзя употреблять пищу и напитки, которые подверглись воздействию аммиака. Тем, кто находится в домах вблизи эпицентра, посоветовали не открывать окна и не выходить на улицу.

На днях президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране общенациональный режим ЧС на два месяца в связи с кризисом в энергетической системе.

Читайте также

вертолет
Два вертолета ВМС Японии потерпели крушение в Тихом океане
Книга рекордов Гиннесса
Старейший в мире орангутан отпраздновал день рождения
Tesla
Tesla отзывает машины Cybertruck из-за технических проблем
Алия Абди
Таиланд 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
тренировки влияют на снижение уровня сахара в крови
В Италии выяснили, какие тренировки лучше всего снижают уровень сахара в крови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: