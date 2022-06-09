Казахстанский велогонщик стал третьим на итальянской многодневке

Второй год подряд Вадим Пронский финиширует на подиуме в итоговой генеральной классификации итальянской многодневной гонки «Адриатика-Ионика», сообщает Zakon.kz.

Казахстанский гонщик занял высокое третье место на втором, королевском горном этапе с финишем на вершине Монте-Граппа, что в итоге и принесло ему призовое место в общем зачете, сообщает пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team.

На протяжении последних трех этапов Пронский продолжал атаковать, пытаясь изменить ситуацию в генеральной классификации. Никому из фаворитов не удалось получить преимущество. Таким образом, общий зачет остался без изменений: итальянец Филиппо Зана стал победителем гонки, Натнаэль Тесфатсион занял второе место, а Вадим Пронский стал третьим.

На самом деле я доволен своим выступлением на этой неделе на «Адриатика-Ионике». Я приехал сюда немного уставшим после «Джиро», но день за днем ощущал себя все лучше и лучше, так что смог финишировать третьим на королевском этапе, а затем продолжал пробовать атаковать на каждом этапе. Третий этап тоже был сложным, с большим количеством коротких, но крутых подъемов, так что я предпринял несколько атак, но безуспешно. А вчера нашел возможность для атаки на небольшом подъеме, после чего попытался развить успех на технически трудном спуске. В итоге соперники догнали меня всего за 100 метров до финиша. Я сделал все, что смог, но и команда проделала отличную работу на меня, и за это я благодарен всем ребятам. Вадим Пронский

Команда Astana Qazaqstan Team активно провела заключительные два этапа гонки, стремясь побороться за победу из отрыва. 7 июня Антонио Нибали финишировал шестым. 8 июня Мануэле Боаро включился в борьбу за победу, заняв четвертое место.

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