Спорт

Николя Винокуров добился самого значимого результата в своей карьере

Велоспорт Лучший Молодой Гонщик, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 10:59 Фото: Instagram/xds_astana_team
В Куала-Лумпуре (Малайзия) завершилась многодневная гонка "Тур Лангкави-2025", где казахстанский гонщик XDS Astana Team Николя Винокуров занял четвертое место в итоговой генеральной классификации, сообщает Zakon.kz.

Для сына нашего легендарного велосипедиста Александра Винокурова на сегодня это самый высокий показатель в его профессиональной карьере, которую он начал не так давно.

Помимо этого Николя завоевал белую майку в классификации лучшего азиатского гонщика самой престижной многодневки континента.

"Ребята проделали невероятный объем работы, помогали мне на каждом этапе. Этот результат я смог показать только благодаря своим коллегам по команде. Провели отличную неделю, выиграли четыре этапа с Маттео и Аароном, Очень доволен своим результатом, чувствую, что в этом году существенно прибавил. "Вуэльта Испании" дала мне большой толчок и такой результат, как сегодня дарит мне дополнительную мотивацию работать дальше". Николя Винокуров

В этом сезоне Николя Винокуров выиграл горную майку на "Туре Австрии", плюс был близок к победе на одном из ключевых этапов "Вуэльты" с восхождением на Англиру.

Среди главных успехов в карьере молодого гонщика стоит отметить золотую медаль в индивидуальной гонке среди андеров до 23 лет чемпионата Азии-2024, победу на этапе "Тура Японии-2024".

А также в его копилке первое место в групповой гонке среди андеров до 23 лет на чемпионате Казахстана, "серебро" общего зачета "Тура региона Ван-2023" и "бронза" генеральной классификации "Тура Стамбула-2023".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
