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Депутат из Актобе сложил полномочия после езды в нетрезвом виде

депутат сложил полномочия Фото: pixabay
20 мая автомобиль депутата остановили полицейские, он прошел медосвидетельствование с положительным результатом. Водитель не признал свою вину, сообщает Zakon.kz.

Депутат маслихата Актобе Ербол Касымгали сложил полномочия после ареста за езду в нетрезвом виде, сообщает Диапазон.

20 мая автомобиль депутата остановили полицейские, он прошел медосвидетельствование с положительным результатом.

Ербол Касымгали вину не признал и не согласился с результатом освидетельствования.

Суд решил, что его вина доказана, и лишил водительских прав на 7 лет. Кроме этого, ему выписали 15 суток адмареста.

После случившегося Касымгали сдал депутатский мандат.

Данияр Кунафин
Актобе
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