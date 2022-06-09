Депутат из Актобе сложил полномочия после езды в нетрезвом виде

20 мая автомобиль депутата остановили полицейские, он прошел медосвидетельствование с положительным результатом. Водитель не признал свою вину, сообщает Zakon.kz.

Депутат маслихата Актобе Ербол Касымгали сложил полномочия после ареста за езду в нетрезвом виде, сообщает Диапазон.

20 мая автомобиль депутата остановили полицейские, он прошел медосвидетельствование с положительным результатом.

Ербол Касымгали вину не признал и не согласился с результатом освидетельствования.

Суд решил, что его вина доказана, и лишил водительских прав на 7 лет. Кроме этого, ему выписали 15 суток адмареста.

После случившегося Касымгали сдал депутатский мандат.