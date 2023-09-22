В Актобе депутат сложила полномочия после пьяной езды

Полицейские Актобе остановили автомобиль депутата местного маслихата Сании Муратовой, которая управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения. После регистрации факта и публикаций в СМИ депутат сложила свои полномочия, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области рассказали, что автомобиль марки Lexus, за рулем которого находилась 53-летняя депутат Муратова, сотрудники патрульной службы остановили по улице Баишова. При проверке документов от водителя полицейские почуяли запах алкоголя, опьянение водителя подтвердила экспертиза, пишет Диапазон.

Материалы дела полицейские передали в суд. Согласно нормам, депутату грозит до семи лет лишения права управлять автомобилем и до 15 суток ареста.

Как сообщили в маслихате Актобе, после инцидента Муратова написала заявление о прекращении депутатских полномочий.

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