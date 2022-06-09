Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов

В июне есть арбузы небезопасно. Ягода напичкана стимуляторами роста и может быть опасна для организма. Особенно не стоит рисковать детям и беременным, передает Zakon.kz.

Действительно, сейчас не сезон для арбузов. Нужно понимать, что все они выращены с применением стимуляторов роста. Это, как правило, селитра. Из-за этого арбузы опасны большим количеством нитратов, которые при определенных условиях переходят в нитриты. Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Тем самым нарушается дыхание клеток, ткани и органы испытывают гипоксию. Диетолог Елена Соломатина

Эксперт рассказала, как отличить хороший арбуз от нитратного по внешнему виду, пишет «Вечерняя Москва».

Опасный арбуз легко определить по внешнему виду. У такого плода белые или желтые прожилки и не сахаристая мякоть. Более того, не стоит делать акцент на цвете, так как ягоду могут окрасить. Елена Соломатина

Диетолог подчеркнула, что сезонные арбузы несут в себе много пользы. Однако стоит знать меру и не объедаться.

Арбуз состоит из структурированной воды. Организму не требуется много энергии, чтобы ее усваивать. Он хорошо утоляет жажду и предотвращает обезвоживание в летнюю жару. Также там много калия, который оказывает мочегонный эффект. Он промывает организм и положительно воздействует на почки и желчный пузырь. Елена Соломатина

Кроме того, в арбузах содержится достаточное количество магния. Это вещество оказывает успокоительный эффект, расслабляет сосуды, понижает давление и снимает спазмы.

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