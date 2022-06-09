Путеводитель по Мангистау: блогер опубликовал видео впадины Карынжарык
Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Нуркен Тажибай поделился на странице в соцсетях чарующим видео впадины Карынжарык в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Карынжарык — пустынная впадина между Мангистауским полуостровом и Устюртом.
Песчаные холмы, образовавшиеся в результате размельчения основных пород, достигают 5—15 м в высоту. Отдельные места превратились в соленые озера, солончаки.
Как отмечают исследователи, протяженность впадины — 85 км. На ее территории осталось пять горных массивов. Три из них находятся очень близко друг к другу, поэтому местные жители называют их «тремя братьями».
Ранее на странице блогера были опубликовал кадры урочища Бозжыра.
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