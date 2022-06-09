Путеводитель по Мангистау: блогер опубликовал видео впадины Карынжарык

Блогер из Актау Нуркен Тажибай поделился на странице в соцсетях чарующим видео впадины Карынжарык в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Карынжарык — пустынная впадина между Мангистауским полуостровом и Устюртом.

Песчаные холмы, образовавшиеся в результате размельчения основных пород, достигают 5—15 м в высоту. Отдельные места превратились в соленые озера, солончаки.

Как отмечают исследователи, протяженность впадины — 85 км. На ее территории осталось пять горных массивов. Три из них находятся очень близко друг к другу, поэтому местные жители называют их «тремя братьями».

Ранее на странице блогера были опубликовал кадры урочища Бозжыра.