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Путеводитель по Мангистау: блогер опубликовал видео впадины Карынжарык

видео, блогер, Мангистауская область Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Нуркен Тажибай поделился на странице в соцсетях чарующим видео впадины Карынжарык в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Карынжарык — пустынная впадина между Мангистауским полуостровом и Устюртом. 

Песчаные холмы, образовавшиеся в результате размельчения основных пород, достигают 5—15 м в высоту. Отдельные места превратились в соленые озера, солончаки. 

Как отмечают исследователи, протяженность впадины — 85 км. На ее территории осталось пять горных массивов. Три из них находятся очень близко друг к другу, поэтому местные жители называют их «тремя братьями».

Ранее на странице блогера были опубликовал кадры урочища Бозжыра.

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Анастасия Московчук
Мангистауская область
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