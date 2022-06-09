Воздействуют на окружающих: назван Топ-4 знаков зодиака
Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-4 вошли рожденные под такими созвездиями, как Дева, Овен, Телец и Рак.
По словам астрологов, энергия представителей этих четырех знаков позволяет позитивно воздействовать на окружающих и лечить других.
Девы. Они не бросают в беде окружающих и очень настойчиво добиваются желаемых результатов.
Если рожденные под созвездием Девы намерены помочь, их не остановит даже упрек в гиперопеке. Ради помощи другим они могут поступиться своими делами.
Овен. Представители этого знака зодиака чувствуют собеседника и верно понимают его «боль», так как они обладают мощной эмпатией.
Овны очень заботливы и внимательны. Они всегда будут стремиться оказать поддержку и помощь.
Тельцы. Рожденные под этим созвездием редко допускают ошибки в своих расчетах, потому что очень наблюдательны.
Такие люди всегда будут исходить из принципа «не навреди» по отношению к другим людям.
Рак. Они на расстоянии чувствуют проблемы других людей, так как природа наградила их развитой интуицией.
Раки – надежные союзники, которые могут разрушить любые препятствия на пути.