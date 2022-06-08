Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
Автор многочисленных прогнозов на сайте «Пятый канал» отмечает, что в опасности окажутся Раки, Львы, Весы и Скорпионы.
Для Раков месяц будет продуктивным в карьерном плане. Однако трудности могут возникнуть во время командировки. Астролог советует быть внимательными в дороге и путешествиях.
Что касается Львов, звезды предрекают им нелегкий выбор. Знаку стихии Огня предстоит выбирать между домом и работой. Эксперты заявляют, что неправильные решения могут повлечь за собой весьма серьезные последствия.
Весов в июне ждет настоящий водоворот событий, что приведет к серьезным расходам. Кроме того, сложности могут возникнут и в личной жизни.
Для Скорпионов июнь — месяц конфликтов. Ссоры с близкими нанесут урон не только отношениям, но и здоровью.
Новость по теме