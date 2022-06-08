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Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне

совет, гороскоп, астрология, июнь Фото: freepik
Известный российский астролог Тамара Глоба выделила четыре знака зодиакального круга, кому не стоит расслабляться в первый летний месяц, сообщает Zakon.kz.

Автор многочисленных прогнозов на сайте «Пятый канал» отмечает, что в опасности окажутся Раки, Львы, Весы и Скорпионы.

Для Раков месяц будет продуктивным в карьерном плане. Однако трудности могут возникнуть во время командировки. Астролог советует быть внимательными в дороге и путешествиях.

Что касается Львов, звезды предрекают им нелегкий выбор. Знаку стихии Огня предстоит выбирать между домом и работой. Эксперты заявляют, что неправильные решения могут повлечь за собой весьма серьезные последствия.

Весов в июне ждет настоящий водоворот событий, что приведет к серьезным расходам. Кроме того, сложности могут возникнут и в личной жизни.

Для Скорпионов июнь — месяц конфликтов. Ссоры с близкими нанесут урон не только отношениям, но и здоровью.

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