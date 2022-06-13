Мировые цены на масло бьют рекорды

По сообщениям Reuters, цены практически на все виды масла бьют исторические антирекорды по всему миру. Ситуация обостряется в связи с продолжающимся российско-украинским конфликтом.

На долю России и Украины приходится 55% мирового производства и 76% мирового экспорта подсолнечного масла. Традиционно основными импортерами являются Китай, Индия и Европа.

Займет ли Казахстан освободившиеся ниши? Видимо, такой план есть. Отечественные производители масла активно наращивают объемы выпуска и экспорта. Экспортная выручка РК от продажи подсолнечного масла за январь – апрель выросла в два раза и составила рекордные 99,1 млн долларов. В физическом же выражении экспорт вырос до 72,7 тыс. тонн, или на 65%. Только с Китаем товарооборот по маслу увеличился в шесть раз в сравнении с прошлым годом.

География экспорта масличной продукции Made in KZ также начала расширяться: к основным направлениям – Китаю, Таджикистану и Узбекистану – добавились Турция, Грузия, Германия, Литва, Чехия и другие страны.

Ситуация, когда Казахстан являлся исключительно поставщиком сырья, может в корне измениться уже в ближайшее время. Если в 2019 году семян подсолнечника отправили на экспорт на сумму более 155,8 млн долларов, то по итогам 2021-го объем снизился до 69,7 млн долларов. Сырье, ранее отправлявшееся на экспорт, стали выкупать отечественные предприятия для переработки и выпуска готовой продукции.

Несколько крупных казахстанских заводов по производству масла планируют увеличить свои мощности и объемы поставок за границу уже в ближайшее время. По данным пресс-службы Банка развития Казахстана, только на предэкспортное финансирование предприятий масличной отрасли банк уже направил 84,5 млрд тенге.

Эти деньги маслопереработчики используют для закупа сырья и дальнейшего производства экспортной продукции. Еще на 11 млрд тенге БРК профинансировал строительство нового маслоэкстракционного завода в Петропавловске, который будет открыт в начале следующего года.

Сами производители отмечают повышенный спрос на казахстанскую продукцию с начала года. Если экспортные квоты не помешают предприятиям и дальше наращивать объемы, то к концу года можно ждать новых рекордов поставок казахстанского масла за рубеж.