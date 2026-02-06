Казахстанцы стали покупать меньше мяса на фоне роста цен: фермеры бьют тревогу

Цены на мясо в Казахстане продолжают расти и все сильнее бьют по кошелькам потребителей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает 6 февраля телеканал "КТК" в своем репортаже, на фоне увеличения экспорта и восстановления отрасли власти решили сохранить ограничения на вывоз говядины, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции, действие квоты на экспорт говядины продлено, и в настоящее время за рубеж разрешено поставлять не более 20 тыс. тонн продукции. По словам представителей ведомства, решение принято с учетом ситуации на внутреннем рынке.

"Видя такой момент, что у нас внутреннее предложение немножко просело, и то, что экспорт вырастает, естественно, мы начали принимать ограничительные меры. С тем, что в первую очередь мы же смотрим за тем, чтобы население в 20 миллионов наших, наверное, накормить", – заявила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова.

Тем временем продавцы на рынках отмечают снижение спроса со стороны покупателей. По их словам, казахстанцы стали брать мясо в меньших объемах и чаще прицениваются.

"Раньше больше было все равно. Оно дешевле когда, люди все равно больше брали, по 10 по 15 килограммов один человек придет, например. А так если 2 килограмма, килограмм, полтора килограмма. Меньше покупателей. Как раньше, нет сейчас", – рассказала продавец центрального рынка Уральска Айгуль Имангалиева.

Покупатели также признаются, что рост цен заставляет их менять привычки, но полностью отказаться от мяса невозможно.

"Доступно, не доступно – все дорожает! Ну… пойдет. Что же делать, куда деваться!" – отметила жительница города Сара Ералиева.

Фермеры, в свою очередь, указывают, что только начали выходить из долговых проблем после нескольких убыточных лет. Глава крестьянского хозяйства Азат Рашидов сообщил, что из-за финансовых трудностей ему пришлось почти на 30% сократить поголовье, однако сейчас спрос на скот заметно вырос.

"В этом году был хороший спрос", – отметил он, добавив, что покупателей особенно много из южных регионов страны.

В Министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что Казахстан полностью покрывает внутренние потребности в говядине, баранине, конине и яйцах. При этом экспортный потенциал продолжает расти, основным покупателем казахстанского мяса остается Узбекистан.

В Союзе животноводов Казахстана считают, что ограничения на экспорт могут сдерживать развитие отрасли.

"Я вам более скажу, что к нам в Казахстан пойдут очень много игроков на этот рынок, получается. И развитие самого скотоводства, оно будет увеличиваться вдвойне", – заявил директор Союза животноводов Казахстана Даурен Салыков.

Эксперты отмечают, что предпосылок для резкого снижения цен на мясо в ближайшее время нет. Выращивание скота занимает не менее 2,5 года и требует значительных затрат, включая корма, топливо, технику и рабочую силу, стоимость которых продолжает расти.