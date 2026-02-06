#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Общество

Казахстанцы стали покупать меньше мяса на фоне роста цен: фермеры бьют тревогу

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 00:08 Фото: Zakon.kz
Цены на мясо в Казахстане продолжают расти и все сильнее бьют по кошелькам потребителей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает 6 февраля телеканал "КТК" в своем репортаже, на фоне увеличения экспорта и восстановления отрасли власти решили сохранить ограничения на вывоз говядины, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции, действие квоты на экспорт говядины продлено, и в настоящее время за рубеж разрешено поставлять не более 20 тыс. тонн продукции. По словам представителей ведомства, решение принято с учетом ситуации на внутреннем рынке.

"Видя такой момент, что у нас внутреннее предложение немножко просело, и то, что экспорт вырастает, естественно, мы начали принимать ограничительные меры. С тем, что в первую очередь мы же смотрим за тем, чтобы население в 20 миллионов наших, наверное, накормить", – заявила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова.

Тем временем продавцы на рынках отмечают снижение спроса со стороны покупателей. По их словам, казахстанцы стали брать мясо в меньших объемах и чаще прицениваются.

"Раньше больше было все равно. Оно дешевле когда, люди все равно больше брали, по 10 по 15 килограммов один человек придет, например. А так если 2 килограмма, килограмм, полтора килограмма. Меньше покупателей. Как раньше, нет сейчас", – рассказала продавец центрального рынка Уральска Айгуль Имангалиева.

Покупатели также признаются, что рост цен заставляет их менять привычки, но полностью отказаться от мяса невозможно.

"Доступно, не доступно – все дорожает! Ну… пойдет. Что же делать, куда деваться!" – отметила жительница города Сара Ералиева.

Фермеры, в свою очередь, указывают, что только начали выходить из долговых проблем после нескольких убыточных лет. Глава крестьянского хозяйства Азат Рашидов сообщил, что из-за финансовых трудностей ему пришлось почти на 30% сократить поголовье, однако сейчас спрос на скот заметно вырос.

"В этом году был хороший спрос", – отметил он, добавив, что покупателей особенно много из южных регионов страны.

В Министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что Казахстан полностью покрывает внутренние потребности в говядине, баранине, конине и яйцах. При этом экспортный потенциал продолжает расти, основным покупателем казахстанского мяса остается Узбекистан.

В Союзе животноводов Казахстана считают, что ограничения на экспорт могут сдерживать развитие отрасли.

"Я вам более скажу, что к нам в Казахстан пойдут очень много игроков на этот рынок, получается. И развитие самого скотоводства, оно будет увеличиваться вдвойне", – заявил директор Союза животноводов Казахстана Даурен Салыков.

Эксперты отмечают, что предпосылок для резкого снижения цен на мясо в ближайшее время нет. Выращивание скота занимает не менее 2,5 года и требует значительных затрат, включая корма, топливо, технику и рабочую силу, стоимость которых продолжает расти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Французы из-за роста цен стали заметно меньше покупать продукты
00:09, 13 августа 2023
Французы из-за роста цен стали заметно меньше покупать продукты
Мясо стало роскошью для казахстанцев
11:02, 11 сентября 2023
Мясо стало роскошью для казахстанцев
Казахстанцы стали больше платить за мясо, но меньше его есть
11:04, 05 июня 2023
Казахстанцы стали больше платить за мясо, но меньше его есть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: