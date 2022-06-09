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Среди стран ЕАЭС Казахстан оказался лидером по росту зарплат

ЕАЭС Фото: primeminister.kz
По информации Евразийской экономической комиссии, Казахстан выбился в лидеры ЕАЭС по росту среднемесячной номинальной зарплаты, передает Zakon.kz.
Среднемесячная номинальная заработная плата в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась во всех странах Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия

Ее размер составил от 21 тыс. сомов в Кыргызстане ($234) до 60 тыс. рублей в России ($709).

Самые высокие темпы роста как номинальной, так и реальной зарплаты зафиксированы в Казахстане (123,7% и 112,7%, соответственно) и в Беларуси (117,1% и 104,5%). Евразийская экономическая комиссия

По данным ЕЭК, средняя зарплата в Казахстане (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) составляет 285 тыс. тенге ($627).

Анастасия Стативкина
ЕАЭС Казахстан
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