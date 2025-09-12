#АЭС в Казахстане
Финансы

Казахстан – один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В странах Евразийского экономического союза в первом полугодии 2025 года зафиксирован уверенный рост зарплат, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, положительная динамика наблюдается у всех участников объединения, но при этом распределение лидеров выглядит по-разному в зависимости от того, что именно сравнивать – темпы роста или абсолютный размер доходов.

Лидеры по росту зарплат

Наибольший прирост показал Кыргызстан – сразу 19,6% к аналогичному периоду 2024 года. Беларусь также прибавила внушительные 18%. В России рост составил 14,5%, в Казахстане – 10,7%, а в Армении – 5,6%.

Экономисты отмечают, что важно учитывать не только номинальные начисления, но и реальные доходы, скорректированные на инфляцию. Здесь картина похожая: в Кыргызстане реальная зарплата выросла на 11,5%, в Беларуси – на 11%, в России – на 4,1%. Это означает, что жители этих стран стали ощущать заметное улучшение уровня жизни.

Фото: Zakon.kz

А если посчитать в долларах? 

Если сравнивать средние зарплаты в пересчете на доллары, то впереди традиционно Россия – 1110 долларов. Казахстан уверенно занимает второе место с показателем 849 долларов. Далее следуют Беларусь – 815 долларов, Армения – 753 доллара, и Кыргызстан – 481 доллар.

Таким образом, Казахстан не только сохраняет стабильное место в тройке лидеров ЕАЭС по уровню доходов, но и демонстрирует устойчивость в условиях снижения темпов роста зарплат в ряде стран.

Зарплаты в ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:10

Фото: Zakon.kz

Экономика ЕАЭС: неоднородность развития

Согласно свежим показателям ЕЭК за январь-июль 2025 года, экономика блока перестала быть единым целым. В то время как некоторые страны-участницы демонстрируют уверенное ускорение роста, другие сталкиваются с серьезным замедлением или даже сокращением ключевых секторов.

Например, данные по инвестициям в основной капитал показывают наиболее контрастную картину.

В то время как общий рост инвестиций по ЕАЭС снизился, Казахстан демонстрирует впечатляющий рывок, увеличив объем инвестиций почти на 20% по сравнению с 2024 годом с 96,5% до 119,3%.

Беларусь также наращивает инвестиционную активность (рост до 113,9%), несмотря на общее замедление экономики. При этом Кыргызстан и Россия показывают спад темпов роста инвестиций, что может стать серьезным вызовом для их долгосрочного развития.

Динамика промышленного и сельскохозяйственного производства также подчеркивает экономическое расслоение.

Казахстан и Кыргызстан оказались локомотивами промышленного роста в ЕАЭС, ускорив темпы до 106,9% и 111,3%, соответственно.

Напротив, в Беларуси и особенно в Армении промпроизводство столкнулось с резким сокращением.

На фоне общего замедления роста ВВП по ЕАЭС до 101,8% экономики Кыргызстана и Казахстана сохраняют и даже наращивают темпы. В Кыргызстане ВВП вырос до 111,7%, а в Казахстане – до 106,2%, что является свидетельством их устойчивого развития. Для сравнения: Россия и Беларусь показали наиболее скромные результаты с ростом ВВП всего на 101,2% и 102,1%, соответственно.

Ранее мы сообщили, что, по данным правительства РК, цены на большинство социально значимых продуктов в Казахстане по-прежнему остаются самыми низкими в ЕАЭС.

Андрей Зубов
