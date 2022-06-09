Охота на сайгаков – зоолог оценил возможные последствия разрешения на отстрел

Ученый-зоолог, заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МОН РК Константин Плахов рассказал корреспонденту Zakon.kz о регулировании численности сайгаков и о возможных последствиях для Казахстана после разрешения отстрела животных.

Как считает Константин Плахов, биологических препятствий на отстрел сайгаков нет, но для этого существуют социальные препятствия. Сам отстрел может стать стимулятором всплеска браконьерства, чего и опасаются специалисты.

Напомним, Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в правила выдачи разрешений на пользование животным миром. В частности, в главу о разрешениях на пользование животным миром хотят добавить подпункт «сбор дериватов сайгаков», что может разрешить охоту на этих животных.

Сайгак – очень своеобразный вид в своей истории. Даже в очень недавней – за последние сто лет, вид испытывал большие колебания численности. Было несколько периодов, в которые сайгаки чуть не исчезли в Казахстане. Это происходило и в 90-е годы, и в начале 2000-х, и на это всегда влияла совокупность различных причин. Зоолог Константин Плахов

Он пояснил, что сегодня речь уже идет не о сокращении численности, а наоборот – значительном увеличении поголовья прежде всего волжско-уральской группировки сайги. В результате в ходе миграции сайгаки заходят на территории фермерских хозяйств, на посевы и частично съедают и вытаптывают их.

Самое интересное, что подобная ситуация была и в 70-е годы. Власти тех же самых областей призывали правительство к отстрелу сайгаков для регулирования и уменьшения их численности. И снова все повторяется. Причем для доказательства используют эмоциональные заявления, что нечего сайгакам делать на земле, принадлежащей местному населению. Или что сайгак угрожает продовольственной безопасности страны. Очень громкие слова, но если разобраться в том, чья эта земля, то по сравнению с сайгаками современный человек очень недавно на этой земле появился, – продолжил ученый.

Специалист считает, что фермеры должны были самостоятельно позаботиться о том, чтобы сайгаки не заходили на их территорию. Для этого нужно было своевременно установить электропастухи, электрозаборы, использовать различные отпугивающие и заграждающие средства.

Кроме того, зоолог акцентировал внимание на проблеме браконьерства, которая неминуемо назреет, если законодательно «дать добро» на отстрел сайгаков.

Наши люди не могут удержаться в рамках закона. Все начнут стрелять сайгаков. Причем, аргументы, что сайгак уничтожает посевы, чаще служат маскировкой, за которой стоит желание быстро обогатиться, продавая сайгачьи рога. Многие думают, что на их добыче станут миллионерами. Это то, что стоит за этой яростной полемикой. И, конечно же, это очень серьезный риск. Потому как, если мы начнем разбираться, у группировки сайгаков самцов намного меньше, чем самок и молодняка. То есть, если по итогам учетов численность сайгаков в ЗКО около 800 тыс. особей, то самцов из них – порядка 150 тыс. особей. Перебить их, при желании, очень легко, и что мы будем тогда делать? – задался вопросом ученый.

Константин Плахов предположил, что для разрешения данной проблемы нужно обеспечить надежную охрану сайге, заметив, что браконьерство – это нарушение закона, но «многие ставят знак равно между нормальными законопослушными охотниками и браконьерами».

Считаю, что для начала лучше будет ограничиться экспериментальным отстрелом. То есть нужно определить, как лучше это осуществить. К примеру, в советское время был единый оператор, занимавшийся отстрелом и заготовкой сайгаков – Зоокомбинат (РГКП ПО «Охотзоопром»). У предприятия были охотники, специально оборудованные автомобили, убойные пункты, там работали специалисты по разделке, имелись рефрижераторы, холодильники для хранения мяса и рогов, чтобы полностью соответствовать требованиям законодательства. Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МОН РК Константин Плахов

Ученый отметил, что сам по себе отстрел – еще не такая сложная задача. Проблемой может возникнуть, если люди повсеместно кинутся стрелять этих животных.

Сложность еще состоит в том, что право на охоту позволяет охотиться только на территории охотничьих хозяйств. А сайгак, как мигрирующий вид животного, проходит через территории того или иного охотхозяйства всего несколько дней. Зоолог Константин Плахов

По мнению специалиста, самое большое опасение – это сопутствующее браконьерство.

Даже в советское время, несмотря на качество охраны, все равно не было возможности охватить все регионы обитания сайгаков, и это приводило к тому, что уровень браконьерства в иные годы достигал уровня промысловой нагрузки. То есть, если на промысле добывали, допустим, 200-300 тыс., в то же время браконьеры добывали такое же количество. И сейчас, конечно же, опасаются именно этого. Константин Плахов

Как заметил эксперт, в стране достигла большой численности только одна группировка сайгаков – на западе Уральска. Другие две группировки меньше, но в какой-то момент, при условии, если охота будет открыта, люди начнут истреблять и их.

Если начнем прием сайгачьих рогов у населения, то где гарантия, что рога не понесут из других регионов? То есть вариант, что одновременно начнут стрелять по всему Казахстану. Мы откроем промысел для самой большой группировки, а люди захотят воспользоваться в своих корыстных целях и начнут стрелять сайгаков повсюду. Зоолог Константин Плахов

Кроме того, специалист рассказал, как в рамках закона должен осуществляться отстрел сайги.

Я считаю, что не нужно изобретать велосипед, проще использовать ту же модель, которая была в советское время: бригада опытных охотников выезжает на автомобиле, находит крупное стадо, отстреливает положенную норму сайги, везут на убойный пункт, где все оформляют в соответствии с природоохранным и ветеринарным законодательством. Затем идет ветеринарная проверка туш, и только после этого – их разделка. Если животное больное – ветеринарная служба запретит использование сайги. Иначе это может привести к заболеваниям среди людей. Константин Плахов

По словам Плахова, при вспышках эпидемии опаснее всего, когда заболевание может переноситься на домашних животных, скот, и даже несет угрозу людям.

Спикер также рассказал, что после восстановления числа сайгаков встанет вопрос использования ресурсов сайгаков.

В советское время существовал государственный промысел. Сайгачье мясо продавали в магазинах по очень доступной цене, рога шли на изготовление лекарственных препаратов. А шкуры уходили на изготовление лайки (кожа особо тонкой выделки, из которой делают перчатки высшей пробы). У сайгаков шкура тонкая, на ней «тёклый волос», который плохо держится. И когда вы шкуру берете, он просто выпадает. Поэтому шкуру от него вычищали и изготовляли лайку, которая получалась отличного качества. Константин Плахов

Зоолог предположил, что Казахстан может продавать туши сайгаков и рога не только своему населению, но и за рубеж, а также самостоятельно изготавливать из тех же рогов лечебные препараты.

Еще в 70-е годы, в советское время, были проведены исследования о пользе сайгачьих рогов и препаратов из них в лечебных целях. Оказалось, что экстракты из рогов обладают лечебным воздействием на организм человека. Это описывается и в традиционной китайской медицине. Константин Плахов

Кроме того, специалист опасается, что после разрешения сбора дериватов ситуация может выйти из-под контроля, и приведет к тому, что нечистые на руку люди будут пользоваться этим правом в корыстных целях.

Сбор дериватов – это заготовка частей организма животного (череп, рога, клыки, шкуры). Внезапно местное население начнет находить мертвых сайгаков, спиливать рога и сдавать их в приемный пункт с целью обогатиться. Застрелят сайгака, рога отрежут, тушу бросят. В Казахстане сайгаки находятся под охраной не только внутреннего законодательства, но и Международной Конвенции о сохранении биоразнообразия, Конвенции CITEС о запрете торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Боннской конвенции о сохранении мигрирующих видов и других соглашений. Константин Плахов

Зоолог убежден, что при принятии новых нормативных правовых актов Казахстану нужно анализировать ситуацию с разных сторон, взяв во внимание и то, как на это отреагирует международное сообщество. Плахов пояснил, что в данный момент речь не идет об экспорте сайгачьих рогов, рассматривается только их накопление на специальных складах.

Спикер сделал акцент и на том, что быстрое сокращение сайгаков чревато рядом проблем, которые легче предотвратить, чем решить.

Резко уменьшить количество сайгаков мы не можем, потому что есть риск, что среди оставшихся животных могут произойти вспышки заболеваний, подобных тем, что уже были за прошедшее десятилетие. И мы получим катастрофическое падение их численности. Необходимы меры щадящего характера. Также для качественной переработки туш отстреленных животных Казахстан должен провести большую работу по налаживанию механизма производства продукции (разделка и реализация). Здесь должно быть жесткое участие всех структур: территориальной инспекции, инспекции по охране сайгаков, инспекции охотхозяйств и операторов, которые будут заниматься промыслом сайгаков. Константин Плахов

Помимо прочего, как считает ученый, важно наладить осуществление ветконтроля над добываемыми и свободно живущими сайгаками для выявления у них зооантропонозных заболеваний (передающихся от диких животных сельскохозяйственным и домашним, и человеку). При их выявлении потребуется своевременная утилизация туш для недопущения попадания зараженного мяса в торговый оборот.

Сайгаки переносят такие заболевания, как пастереллез, а также другие виды заболеваний, как правило, бактериальной природы. В их числе может быть лептоспироз, листериоз, псевдотуберкулез. Все они опасны не только для сайгаков, но и для сельскохозяйственных животных и человека. Сами сайгаки заразиться не могут, значит, нужно выяснять – где и как были заражены животные. Константин Плахов

Это только основной набор проблем и рисков, которые могут возникнуть при регулировании численности сайгаков, отметил ученый. Для их разрешения потребуются специальные исследования и меры, предпринятые на государственном уровне.