ЧП на заводе в Алматы: начато расследование

В Алматы на заводе по производству мороженого случилась утечка аммиака. На смене в этот момент были 60 человек. В полиции города рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции города, начато досудебное расследование.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 156 УК РК («Нарушение правил охраны труда»). Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

В ведомстве добавили, что после проведения необходимых следственных действий будут установлены обстоятельства произошедшего и принято по делу окончательное процессуальное решение.

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Как сообщалось, после аварии на заводе сотрудники срочно покинули помещение.

Но скоро шестеро из них пожаловались на плохое самочувствие. Двое от госпитализации отказались. Остальные поступили в больницу с головокружением, тошнотой и слабостью. Трое сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

После аварии партию мороженого сдали на экспертизу.