Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

ЧП на заводе в Алматы: начато расследование

ЧП, завод, расследование Фото: пресс-служба МВД РК
В Алматы на заводе по производству мороженого случилась утечка аммиака. На смене в этот момент были 60 человек. В полиции города рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции города, начато досудебное расследование.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 156 УК РК («Нарушение правил охраны труда»).Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

В ведомстве добавили, что после проведения необходимых следственных действий будут установлены обстоятельства произошедшего и принято по делу окончательное процессуальное решение.

Новость по теме

Утечка аммиака в Алматы – есть пострадавшие

Как сообщалось, после аварии на заводе сотрудники срочно покинули помещение.

Но скоро шестеро из них пожаловались на плохое самочувствие. Двое от госпитализации отказались. Остальные поступили в больницу с головокружением, тошнотой и слабостью. Трое сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

После аварии партию мороженого сдали на экспертизу.

Анастасия Московчук
Алматы
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
Казахстанцы могут полететь на Мальдивы бесплатно
Изменилось положение о классном руководстве в школах
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
МВД и Halyk Bank запустили сервис проверки истории авто
Курс доллара снова вырос на торгах
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления