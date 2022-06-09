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Осуждены участники ОПГ «Кумековы»

зал суда Фото: Zakon.kz
Территориальным департаментом АФМ по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы «Кумековы», сообщает Zakon.kz.

Установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определенную роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий.

В результате незаконной деятельности ОПГ в государственный бюджет не поступили средства на сумму более миллиарда тенге в виде налогов.Агентство по финансовому мониторингу

Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн тенге, также удовлетворен гражданский иск органов государственных доходов о взыскании суммы причиненного ущерба на сумму более 10 миллиардов тенге.

Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях. Супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

Анастасия Стативкина
АФМ РК Жамбылская область
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