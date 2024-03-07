Расследование в отношении мясной ОПГ завершили в Костанайской области
На протяжении длительного времени группа занималась хищением бюджетных денег, выделенных в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса РК".
Они причинили ущерб государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возместили 107 млн тенге. Имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге арестовали.
Всего в преступную схему вовлекли 49 человек, из которых 13 – члены организованной группы, которым инкриминируют присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию имущества, добытого преступным путем, дачу взятки должностным лицам и подделку документов.
"Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании".Пресс-служба АФМ
По делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.
Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявили подозрения трем должностным лицам Управления сельского хозяйства акимата Костанайской области, совершившим пособничество в хищении денег и взяточничестве.
Семи ветеринарным врачам предъявили обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений.