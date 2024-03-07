Расследование в отношении мясной ОПГ завершили в Костанайской области

Департамент АФМ по Костанайской области завершил досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "BEEF EXPORT GROUP". Главой группы был директор этого мясного предприятия, сообщает Zakon.kz.

На протяжении длительного времени группа занималась хищением бюджетных денег, выделенных в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса РК".

Они причинили ущерб государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возместили 107 млн тенге. Имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге арестовали.



Всего в преступную схему вовлекли 49 человек, из которых 13 – члены организованной группы, которым инкриминируют присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию имущества, добытого преступным путем, дачу взятки должностным лицам и подделку документов.

"Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании". Пресс-служба АФМ

По делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.





Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявили подозрения трем должностным лицам Управления сельского хозяйства акимата Костанайской области, совершившим пособничество в хищении денег и взяточничестве.

Семи ветеринарным врачам предъявили обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений.