В Казахстане введен запрет на вывоз лесоматериалов

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК в Казахстане с 8 июня 2022 года введен запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, сообщает Zakon.kz.

В частности, запрещается вывозить с территории Казахстана сроком на 6 месяцев отдельные виды лесоматериалов, за исключением кода: «Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные».

Подобный запрет действовал в Казахстане с 7 декабря 2021 года по 7 июня 2022 года включительно.

Приказ вводится в действие с 8 июня 2022 года.