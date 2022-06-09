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Мэр Калгари проиграла спор и пришла на работу с раскрашенным лицом

Хоккей Спор Мэров Фото: Telegram/kanal_NHL/7309
Мэр канадского города Калгари Джоти Гондек нарисовала на своем лице эмблему хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» и посетила заседание городского совета, сообщает Zakon.kz.

На такой шаг Джоти Гондек решилась после того, как проиграла спор. Градоначальница заключила пари на результат серии плей-офф НХЛ между «Калгари Флэймс» и «Эдмонтон Ойлерс» с мэром Эдмонтона Амарджитом Сохи.

«Нефтяники» выиграли эту серию у «Калгари» со счетом 4:1 и вышли в финал Западной конференции НХЛ.

Как говорится, спор есть спор. Глава Калгари выполнила условие пари и пришла на заседание городского совета в цветах «Эдмонтона».

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Куандык Шынасилов
NHL
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