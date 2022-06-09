Даулет Оспанов назначен командующим войсками регионального командования «Запад»
Даулет Оспанов родился 24 ноября 1970 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Рязанское высшее военное командное училище связи (1992);
· Военная академия Вооруженных сил Республики Казахстан (2000)
Трудовой стаж:
·Командир взвода связи, командир роты, начальник штаба – заместитель командира десантно-штурмового батальона, командир десантно-штурмового батальона (1992-1998);
· Слушатель академии (1998-2000);
· Заместитель командира бригады (2000-2003);
· Командир десантно-штурмовой бригады (2003-2008);
· Заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (2008-04.2010);
· Начальник штаба – первый заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (04.2010-2013);
· Командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК (02.2013-2015);
· Командующий войсками регионального командования «Запад» РК (15.10.2015-2017);
· Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК (по боевой подготовке) – начальник Главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (2017-2018);
· Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК (по боевой подготовке) – начальник Главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (с 12.12.2018).
Нурлан Алдияров освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Запад».