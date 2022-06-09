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Даулет Оспанов назначен командующим войсками регионального командования «Запад»

Даулет Оспанов назначен командующим войсками регионального командования «Запад» Фото: Zakon.kz
Распоряжением главы государства Даулет Оспанов назначен командующим войсками регионального командования «Запад», сообщает Zakon.kz.

Даулет Оспанов родился 24 ноября 1970 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Рязанское высшее военное командное училище связи (1992);

· Военная академия Вооруженных сил Республики Казахстан (2000)

Трудовой стаж:

·Командир взвода связи, командир роты, начальник штаба – заместитель командира десантно-штурмового батальона, командир десантно-штурмового батальона (1992-1998);

· Слушатель академии (1998-2000);

· Заместитель командира бригады (2000-2003);

· Командир десантно-штурмовой бригады (2003-2008);

· Заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (2008-04.2010);

· Начальник штаба – первый заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (04.2010-2013);

· Командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК (02.2013-2015);

· Командующий войсками регионального командования «Запад» РК (15.10.2015-2017);

· Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК (по боевой подготовке) – начальник Главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (2017-2018);

· Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК (по боевой подготовке) – начальник Главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (с 12.12.2018).

Нурлан Алдияров освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Запад».

Анастасия Стативкина
Казахстан
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