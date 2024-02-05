Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования "Запад"
Фото: ortcom.kz
Сегодня, 5 февраля 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования "Запад". Им стал Бауыржан Артыков, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич назначен командующим войсками регионального командования "Запад", – говорится в документе.
Другим распоряжением президента Даулет Оспанов освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад".
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Даулет Оспанов занимал должность командующего войсками регионального командования "Запад" с июня 2022 года.
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