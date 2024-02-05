Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования "Запад"

Фото: ortcom.kz

Сегодня, 5 февраля 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования "Запад". Им стал Бауыржан Артыков, сообщает Zakon.kz.

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