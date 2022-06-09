Фейк о продаже масок против оспы обезьян рассылают в Казнете

Казахстанцы активно распространяют фотографию с витрины, на которой выставлены защитные маски. На коробках с кадров изображена обезьяна в маске. Пользователи заявляют, что именно так выглядят специальные маски для защиты от оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

Среди комментаторов находятся и те, кто даже выдвигает интересную теорию: в скором времени всех обяжут покупать такие маски.

Как отмечено на сайте Stopfake.kz, показанные на фото являются обычными масками FFP2. А в коробке с ярким рисунком они продаются потому, что предназначены для детей.

Кроме того, эксперты отмечают: предположения о том, что из-за вспышки оспы обезьян людей вновь обяжут носить маски в общественных местах, на сегодняшний день безосновательны.

Сообщения о том, что в продажу поступили специальные маски против оспы обезьян, – фейк.

Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, на сегодняшний день оспу обезьян выявили в 27 странах. Эти государства в основном расположены в Европе и Северной Америке.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что распространение оспы обезьян можно предотвратить. Заболевшим рекомендуется изолироваться дома.