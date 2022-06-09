За пределами Африки было выявлено более тысячи случаев заболеваний оспой обезьян. О заражениях сообщили 29 стран, смертельных исходов в этих странах не было, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Zakon.kz

Случаи заражения зарегистрированы в основном среди мужчин, имеющих контакты с мужчинами, но не только среди них. Некоторые страны в настоящее время сообщают о случаях передачи вируса в местных общинах, в том числе о заражениях женщин. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах, по его словам, позволяет предположить, что она уже циркулировала в течение некоторого времени. С какого именно срока — пока неизвестно.

Риск распространения оспы обезьян в неэндемичных странах является реальным. ВОЗ особенно обеспокоена опасностью этого вируса для уязвимых групп, включая детей и беременных женщин. Тедрос Гебрейесус

В ВОЗ призвали пострадавшие страны выявлять все случаи заболевания. Это нужно для того, чтобы взять вспышку под контроль и предотвратить ее дальнейшее распространение.

На сегодняшний день существуют противовирусные препараты и вакцины, одобренные для борьбы с обезьяньей оспой. Однако их запасы ограничены. ВОЗ разрабатывает механизм по справедливому распределению этих препаратов.

ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян. В тех немногих местах, где доступны вакцины, они используются, в основном, для защиты медиков и сотрудников лабораторий.

Постконтактная вакцинация, в идеале – в течение четырех дней после контакта – может быть рассмотрена некоторыми странами.